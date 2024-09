ADN considera "perfeitamente normal e preferível" comissão de inquérito aos incêndios na AR

O ADN considera "perfeitamente normal e preferível" que a comissão de inquérito para averiguação de responsabilidades governativas aos incêndios ocorridos em Agosto último na Madeira aconteça na Assembleia da República, em detrimento da ALRAM. O partido diz ter sido "graças à intervenção do Governo Central que essa mais recente catástrofe não foi ainda pior do que assistimos, pois os apoios aéreos e terrestres só vieram para a Madeira por decisão de Lisboa, enquanto isso os nossos governantes mantinham-se descontraídos e em férias na praia do Porto Santo, usando duma política muito usual do «deixa arder»".

O partido diz não ver qualquer problema autonómico com esta questão, "pois seria anticonstitucional e absurdo existirem duas comissões de inquérito sobre o mesmo tema em duas Assembleias Legislativas diferentes no mesmo País, em que os mesmos

intervenientes seriam ouvidos de forma repetitiva". Desta forma, será possível "obter intervenção da Ministra da Administração Interna sobre este importante assunto".