PAN propõe criação de santuário para animais

O PAN Madeira vai submeter uma proposta para a criação de um santuário para animais na Madeira. "Esta proposta surge no âmbito da detecção de animais selvagens na Região e a necessidade de haver um local próprio para acolhimento e tratamento destes animais", justifica o partido em comunicado.

"Nos últimos anos, tem-se verificado diversos casos de apreensão de animais selvagens na Região Autónoma da Madeira, quer por tráfico ilegal, quer por situações de detenção inadequada. A ausência de infraestruturas adequadas para acolher, tratar e reabilitar estes animais coloca sérios desafios à sua proteção e bem-estar, assim como à preservação das espécies e da biodiversidade.", refere a deputada Mónica Freitas

A representação parlamentar do PAN requereu uma audição parlamentar no âmbito do caso do Lince e solicitou documentação sobre o processo ao IFCN.

"A tragédia recente envolvendo o lince-do-deserto 'Bores', um animal exótico que foi apreendido pelas autoridades e cuja morte suscitou preocupação generalizada na opinião pública, expôs de forma clara a necessidade urgente de melhorar as condições de acolhimento e tratamento de animais selvagens apreendidos na Região", acrescenta.

A criação de um santuário para animais, sustenta o partido, será um "passo decisivo para assegurar que os animais em situação vulnerável possam ser adequadamente acolhidos e reabilitados, proporcionando-lhes um ambiente adequado e seguro enquanto se determina o seu destino final, seja através da devolução ao habitat natural, quando possível, ou através de uma transferência para instituições especializadas".