Madeirense em 3.º lugar em campeonato de cães

Decorreu a final do campeonato Nacional de Santo Huberto nos dias 19, 20 e 21 de Setembro em Outeiro e Rio Frio, concelho de Bragança, com vista ao apuramento ao campeonato do Mundo, a realizar-se este ano na Croácia, final essa que contou com 22 atletas presentes sendo dois deles atletas representantes da Madeira.

A Associação De Caçadores da Região fez-se representar, na prova, pelo seu atleta Fernando Cabeceiro, que teve um desempenho consistente e de grande nível ao longo dos três dias de competição, ombreando com os melhores atletas a nível nacional e terminando no 3.º lugar do podium, com um cão da raça Epagneul Breton, Trigo da Missilva.