Directora interina da autoridade fiscal dos Estados Unidos abandona agência

Melanie Krause, que ocupava o cargo de diretora interina da autoridade fiscal dos Estados Unidos (IRS, Internal Revenue Service), disse esta terça-feira aos seus funcionários que irá deixar a agência, noticiou a estação de televisão CNN.

Segundo o canal norte-americano, dois funcionários da agência federal confirmaram a demissão de Krause, que é a terceira pessoa a dirigir o IRS desde janeiro passado.

Melanie Krause substituiu em março o então comissário interino Doug O'Donnell, que abandonou o cargo depois de se recusar a assinar um acordo de partilha de dados com o Departamento de Segurança Interna (DHS) em fevereiro.

A notícia da demissão de Krause surge depois de ter sido anunciado na terça-feira que o IRS tinha chegado a um acordo com o DHS para trocar dados confidenciais dos contribuintes para ajudar a encontrar imigrantes indocumentados como parte do plano de deportação em massa da Administração Trump.

De acordo com a CNN, Krause decidiu abandonar o cargo após tomar conhecimento, através dos meios de comunicação social, dos pormenores do acordo final, no qual tinha participado e analisado, mas que se revelou diferente do que tinha sido acordado.

O IRS e o DHS vão passar a partilhar informações sobre pessoas que já enfrentam ordens de deportação e que estão sob investigação criminal federal, incluindo pelo crime de não saída do país, de acordo com documentos legais compilados pela imprensa norte-americana.

Os termos do acordo estipulam que o Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) enviará ao IRS os nomes e endereços dos contribuintes que alegadamente violaram as leis federais de imigração, para que o IRS possa posteriormente cruzar a informação e confirmar a sua exatidão.

Organizações de direitos dos imigrantes e legisladores democratas criticaram duramente a administração Trump por tentar usar os dados do IRS para facilitar as deportações.