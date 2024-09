JPP propõe círculo de compensação com 3 mandatos

Por lapso, na edição impressa de hoje, num artigo em que são comparadas as quatro propostas de revisão da lei eleitoral da Madeira, há um erro no que diz respeito ao diploma do JPP.

Onde se lê "Circulo de compensação com 2 mandatos", deve ler-se "com 3 mandatos", o que perfaz o total de 47 deputados.

O JPP propõe um círculo eleitoral regional de 42 mandatos, um círculo da emigração, com 2 e um círculo de compensação, com 3. Pelo lapso pedimos desculpa.