Universidade da Madeira sempre quis ser sustentável

Perante uma plateia maioritariamente constituída por alunos, Silvio Fernandes, Reitor Universidade da Madeira frisou, nas I Jornadas Regionais da Sustentabilidade que decorre ao longo do dia no auditório do Colégio dos Jesuítas, que sendo a faculdade uma das mais novas universidades do país, um dos desafios colocados foi como tornar a faculdade sustentável.

Passado estes 36 anos congratulou-se por verificar que a faculdade está entre as 13 universidades mais procuradas do país e com um caminho sustentável consolidado para que um dos objectivos preconizados - “fuga de talento”- não acontecesse.

O docente considerou ainda que a “Europa poderá estar novamente em crise” justamente por verificar que continua a existir uma “hiper regulação” criando assimetrias entre os países europeus em detrimento aquilo que acontece no “mundo global”.