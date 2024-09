É possível ser influencer digital na Madeira, “se trabalhar com marcas que não são de cá"

A entrevistada da rubrica semanal, presente no canal do DIÁRIO, no Youtube, trabalhava como consultora de gestão antes de ter de deixar o país para acompanhar a carreira do seu marido - o jogador profissional de futebol, Sérgio Marakis - situação que a motivou a dar mais atenção às suas redes sociais, sem nunca imaginar que aquelas plataformas um dia poderiam gerar rendimento.

Catarina Marakis abordou esta nova profissão em franco crescimento por todo o mundo, dando a conhecer o que se passa por trás do produto final que acedemos através dos telemóveis e, se é possível viver em exclusivo deste trabalho na Região.

Eu consigo ser criadora de conteúdos aqui na Madeira, porque trabalho com marcas que não são de cá. Se fosse para trabalhar só com as daqui, não seria suficiente. Catarina Marakis, criadora de contéudo digital/ consultora de gestão

Não perca a entrevista para ficar a conhecer a história de Catarina Marakis e os conselhos que deixou para quem está a pensar investir nesta área.