Funchal vai discutir tecnologias e soluções inovadoras para uma 'Limpeza Urbana + Sustentável'

O 6º Encontro Nacional de Limpeza Urbana vai realizar-se no Funchal, mais concretamente no Vidamar Resort Hotel, entre os dias 25 e 27 de Setembro, numa organização da Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU). Nesta iniciativa vão participar especialistas, profissionais e entusiastas do sector para analisar desafios e soluções inovadoras, a nível ambiental, económico e social. As inscrições são gratuitas e podem ser concretizadas on-line.

O tema deste ano será 'Limpeza Urbana + Sustentável', sobre o qual vão falar oradores nacionais e internacionais, analisando tendências e boas práticas do sector, abordando diversos temas, tais como: “Limpeza Urbana: Ferramenta para o Cumprimento das Metas”; “Renaturalização das cidades: mais espaços verdes, mais desafios para a limpeza urbana?”; “Governança e instrumentos de cidadania participativa para cidades mais limpas”; “Cuidar da natureza: estratégias para uma paisagem mais limpa”; e “Tornar a Limpeza Urbana mais eficiente: descarbonização e água reciclada”; entre outros.

É uma honra ser palco da 6ª edição do Encontro Nacional de Limpeza Urbana e partilhar as iniciativas e postura do município do Funchal neste pilar crucial para o desenvolvimento das cidades. Deixo, ainda, o convite para assistirem à apresentação do nosso Programa Municipal de Limpeza Urbana, um compromisso entre pessoas e ambiente, e para nos acompanharem na Visita Técnica Virtual ao município, sobre a gestão de resíduos e os resultados do Índice de Limpeza Urbana, uma novidade a nível nacional. Nádia Coelho, Vereadora da Câmara Municipal do Funchal

O evento conta com quatro mesas-redondas e ainda uma masterclass denominada 'Avaliar a Limpeza Urbana', onde serão abordados exemplos internacionais de implementação de índices de limpeza urbana, visando auxiliar o desenvolvimento de um índice específico para as cidades portuguesas, uma das medidas previstas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2030) e atribuídas à ALU.

Neste Encontro estarão presentes diversas personalidades internacionais, que vão trazer as suas perspetivas e casos práticos, no que diz respeito à limpeza urbana. Hervé Guillaume, Coordenador-geral da AVPU - Association des Villes pour la Propreté Urbaine, e Victor Sarabia, Diretor Geral de Serviços de Limpeza e Resíduos de Madrid, vão debater os indicadores da Limpeza Urbana, do ponto de vista francês e madrileno. Já Luís Medina-Montoya, Diretor de projetos Fundación para la Economía Circular, vai abordar as “Respostas diferentes para desafios comuns”; e José Ignacio Lacomba, coordenador da candidatura Valencia Capital Verde Europeia 2024, vai falar sobre a Renaturalização das cidades, com mais espaços verdes e mais desafios para a limpeza urbana.

Ainda no panorama internacional, esta edição recebe Christos Tzagkas, Coordenador da Clean Europe Network, que explica qual o papel da comunidade para combater o lixo na Europa; Maria Cabrera, Diretora de comunicação e projetos Paisaje Limpio, com estratégias para uma paisagem mais limpa; e Michael Groves, Geógrafo e especialista em tecnologia geoespacial e inteligência artificial, que vai explicar como “Mapear o setor dos resíduos: Usar novas tecnologias para mais transparência”.