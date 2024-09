Cristina Pedra anuncia um conjunto de investimentos em Santo António

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, participou hoje na sessão solene do 458.º aniversário da Freguesia de Santo António, cerimónia que decorreu no Miradouro do Pico Barcelos.

Cristina Pedra enumerou um conjunto de investimentos realizados pela autarquia, em Santo António, nomeadamente a requalificação dos complexos habitacionais municipais, destacando os Bairros da Ribeira Grande (600 mil euros), de Santo Amaro IV (120 mil euros), Quinta Falcão II (230 mil euros), estando, em curso, a preparação para a recuperação dos Bairros da Quinta Josefina (625 mil euros) e Pico dos Barcelos (485 mil euros) e mais quatro moradias na Quinta Falcão (292 mil euros), obras que deverão estar concluídas até final do mandato, faltando apenas o Bairro das Romeiras que também será concretizado até final do mandato.

Ainda neste campo da habitação, Cristina Pedra anunciou a recuperação interior do Bairro da Ribeira Grande, cujo projeto está a ser iniciado, um investimento de 800 mil euros, bem como o lançamento do concurso para a construção dos 23 fogos do Bairro da Ponte, até ao inicio do próximo ano, investimento de 4 milhões de euros, a que se junta ainda a construção de 71 fogos-Quinta das Freiras, no montante de 11 milhões de euros.

Em relação às obras de habitação previstas no âmbito do 1.º Direito, Cristina Pedra esclarece que “foi o atual executivo municipal que iniciou todos os procedimentos e é este executivo que está a executar todas as obras”.

Em matéria de acessibilidades, mobilidade e bolsas de estacionamento, destacou que estão em curso os processos para a construção de duas Bolsas de Estacionamento, Curral Velho (36 lugares) e Rua da Orquídea (58) e ainda o alargamento da Vereda do Laranjal Pequeno, no valor de quase 200 mil euros. Já no que se refere ao Caminho Agrícola da Vereda do Granel, no valor de quase 300 mil euros, o projecto está executado e a candidatura ao PRODERAM aprovada, faltando a expropriação das parcelas para a obra avançar.

Outra obra que a população das Zonas Altas de Santo António pretende é a ligação do Caminho do Curral Velho ao Caminho do Laranjal, cerca de 300 mil euros, que, presentemente, se encontra em reavaliação do projeto e acordos de cedência.

Também a nova acessibilidade ao Sítio do Ribeiro Lavadouro está em fase de elaboração de projecto para, depois, iniciar o projecto, uma obra avaliada em um milhão de euros.

Além da grande obra de beneficiação da Escola de Santo Amaro, avaliada em 700 mil euros, que deverá ter início ainda este ano e da reabilitação em curso do campo de jogos da escola do Boliqueime, no valor de 83 mil euros, Cristina Pedra sublinhou o projeto de requalificação do centro de Santo António, uma obra “complexa” reivindicada pela população, cuja abertura de procedimentos está para breve.

Entre outras obras já prontas, lembrou a conclusão da parte final da Entrada 84 no Curral Velho, bem como a asfaltagem e muros do Caminho do Trapiche. Até final do mandato, conforme referiu, vão estar concluídas a recarga betuminosa de vários arruamentos naquela freguesia.

Também na mobilidade e segurança das pessoas, salientou que foram efectuadas várias obras, desde a implementação de passadeiras, novos passeios, ou aumento dos existentes.

Cristina Pedra enumerou outras medidas implementadas pela autarquia e que também beneficiam as famílias e as pessoas daquela freguesia, desde os apoios à educação, ao arrendamento, para medicamentos, entre outros.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou a importância das juntas de freguesia para a população, sobretudo pela sua proximidade, e nesse sentido justificou o reforço de 23% das verbas este ano, sendo a Junta de Freguesia de Santo António que mais verbas recebe por parte da CMF, em concreto 573 euros.

“Estamos a cumprir com a palavra que demos às populações nas eleições de 2021, estamos a fazer o que prometemos”, asseverou.