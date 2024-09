Pedro Ramos regressa amanhã ao activo

O secretário regional de Saúde e Protecção regressa, amanhã, ao activo, com a presença física numa iniciativa da sua Secretaria, após um período de convalescença de cerca de uma semana.

Amanhã, pelas 12 horas, Pedro Ramos visita o Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, por ocasião do início da vacinação sazonal contra a Gripe e a Covid-19, na Madeira.

O governante sentiu-se mal do passado dia 6 de Setembro, enquanto estava em trabalho no Porto Santo. O seu quadro clínico obrigou mesmo à sua evacuação, em aeronave da Força Aérea Portuguesa, da 'Ilha Dourada' para a Madeira, tendo ficado internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça nos dois dias seguintes.

Embora tivesse regressado ao trabalho no dia 9 de Setembro, nomeadamente participando nas comemorações do aniversário do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), Pedro Ramos foi aconselhado pelos seus colegas médicos que o acompanhavam a fazer repouso, de modo a recuperar do problema de saúde que o havia condicionado. Por força disso, o secretário regional da Saúde não pôde participar na audição parlamentar sobre os incêndios. no parlamento madeirense, na passada sexta-feira.