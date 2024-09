Candidaturas à Marinha na Madeira abertas até 30 de Setembro

A Marinha Portuguesa está a recrutar na Madeira.

As candidaturas estão abertas "até 30 de Setembro", informa a autoridade em comunicado de imprensa, indicando que o programa de recrutamento regional "destina-se a jovens entre os 18 e os 24 anos, com pelo menos o 9.º ano de escolaridade".

"Este programa pioneiro permite que os madeirenses sirvam na Marinha sem sair da sua região", sublinha a nota remetida às redacções.

"Os candidatos aprovados terão formação especializada, que inclui um curso de nível 4 de formação especializada com atribuição do nível 4 de qualificação profissional com duração de 5 meses em Lisboa, com alojamento e alimentação assegurados. Após a formação, regressarão à Madeira para actuar em unidades da Marinha, tanto em terra como no mar, com possibilidade de vínculo permanente", detalha a mesma nota.

Além deste programa, há vagas abertas para várias áreas tecnológicas e para fuzileiros, mergulhadores e praças informáticos.

As candidaturas são feitas on-line: