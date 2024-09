Ricardo Sardinha abre a Época de Squash com título

Arrancou a época 2024/2025 no Squash e foi no Galo Active que se disputou a I Etapa do Circuito Squash Galomar, que contou com a participação de doze atletas.

Os primeiro quatro pré-designados tiveram um 'bye' na primeira ronda. Ricardo Sardinha carimbou a passagem às meias-finais com uma vitória por 3-0 diante de Paulo Ferreira. Já o segundo cabeça-de-série, Bruno Silva retirou-se da prova, fazendo avançar no quadro Angelino Gonçalves. Meias-finais definidas entre Ricardo Sardinha e João Pires (3) e Ricardo Santos (6) diante de Angelino Gonçalves, atletas da AD Galomar.

O Campeão Regional, Ricardo Sardinha venceu com uma reviravolta o seu encontro da semi-final (3-1), apurando-se para a primeira final da época 24/25. A ele, juntou-se Ricardo Santos que, numa maratona, derrotou Angelino Gonçalves por 3-2, depois de estar abaixo por 0-2.

No último encontro da prova, não faltou emoção até ao fim com mais uma disputa ate à ultima, sendo o vencedor apenas encontrado após a realização da quinta partida, que caiu a favor de Ricardo Sardinha (11-5, 11-6, 9-11, 11-13, 11-3).