Festival MADEIRADiG de 28 de Novembro a 3 de Dezembro entre a Calheta e a Ponta do Sol

O festival dedicado à música electrónica e experimental MADEIRADiG está de regresso entre os dias 28 de Novembro e 3 de Dezembro, entre a Calheta e a Ponta do Sol. A organização volta a estar a cargo da Agência de Promoção da Cultura Atlântica, em parceria com a agência cultural Digital in Berlin.

As sessões vão acontecer no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, no Centro Cultural John dos Passos e, ainda, na Estalagem da Ponta do Sol.

A programação deste ano conta com o guitarrista polaco Raphael Rogiński, que protagoniza o concerto de abertura do festival no Centro Cultural John dos Passos; Christina Kubisch; o saxofonista norueguês Bendik Giske; o guitarrista americano David Grubbs; Evicshen; NikNak; Brighde Chaimbeul; e, ainda, o trio experimental ‘Contagious’, composto por Andrea Neumann, Sabine Ercklentz e Mieko Suzuki. Nik Cold Void e MAOTIK, apresentarão uma peça audiovisual intitulada ‘Beyond Echoes’, que reflecte sobre a passagem do tempo e o conceito de infinito, abraçando a incerteza ao avaliar a harmonia entre a ordem e o caos; uma encomenda do GNRation, Culturgest, Festival Tremor e o MADEIRADiG.

Esta edição vai ainda contar com o pianista português Simão Costa, "que se envolve num percurso multidisciplinar, trabalhando a composição musical, as artes visuais digitais e interativas, explorando, ainda, as interações entre arte, ciência e tecnologia".

Os concertos no Centro Cultural John dos Passos são de entrada livre, tendo os restantes concertos no MUDAS um valor de 20 euros, com os bilhetes a poderem ser adquiridos no site oficial do festival.