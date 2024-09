Festival Fractal regressa ao Funchal de 20 a 29 de Setembro

Na semana de 20 a 29 de Setembro, o Funchal volta a receber uma nova edição do Festival Fractal.

Esta iniciativa, criada pela associação cultural homónima e apoiada pela Câmara Municipal do Funchal e pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, iniciou-se informalmente em 2019 e, hoje, assume um papel relavante na programação cultural da cidade.

Este festival é conhecido por basear parte da sua programação numa selecção de artistas que se candidatam com propostas artísticas através de uma ‘open call’, cuja equipa de jurados é composta por vencedores das edições anteriores.

Segundo a organização, esta prática “cria relações positivas e duradouras em redor do festival, e acrescenta elementos novos à já de si rica comunidade artística da Madeira", e “mantém uma enorme frescura na programação”.

Esta edição contou com cerca de 60 propostas, oriundas na sua maioria de artistas sediados em cidades de Portugal continental, mas também madeirenses – em particular jovens talentos – e ainda propostas oriundas do Brasil e Espanha.

As seis propostas vencedoras – que integrarão, portanto, a programação desta edição – vão desde as artes visuais, arquitectura e vídeo-performance.

‘Horseplay’, de Francisco Nuno, ‘Sistema de Vistas’ de Frederico Vicente, ‘Caco’ do Muro Atelier, ‘Cronoesculturas’ de Pedro Gramaxo e ‘Casinha de Prazer’ de Adónis Galvão foram os eleitos do júri e, tal como em anos anteriores, irão compor um percurso que se estende pelas zonas altas da cidade (iniciando-se na Quinta de São Roque, descendo a colina da Achada, passando pela Fortaleza do Pico, Quinta das Cruzes e Jardim de Santa Luzia).

“Após uma quinta edição onde a programação decorria em espaços nobres da cidade do Funchal como o Colégio dos Jesuítas e o Museu Vicente's, esta sexta edição do Festival Fractal regressa aos espaços abertos ao público, assumindo uma fuga a partir do centro da cidade e a verticalidade da cidade”, destaca a organização.

Como em outras edições, o Fractal regressa, por fim, ao Fórum Madeira (parceiro de programação do evento), onde além dos candidatos seleccionados pelo júri e por uma equipa Forum, estará sediada a artista Catarina de Oliveira, com a proposta ‘Dracaena Draco’.

Como já é tradição, a semana do festival tem início com uma festa, em parceria com o Three House Hotel, que contará com o DJ Khalil Suleman, para abrir as hostes aos artistas e à comunidade Fractal, no seu icónico terraço, na sexta-feira, 20 de Setembro.

Para encerrar, a organização conta com a parceria recente da Galeria Tratuário, que irá receber o colectivo de djs Pintanga Discos, numa festa de encerramento, decorrer no jardim naquele espaço no dia 27.

E porque o cinema também tradição do Fractal, programação integra uma sessão ao ar livre do filme ‘Harold and Maude’, um clássico de 1971 do realizador Hal Ashby, com curadoria Screenings Funchal, a decorrer na Fortaleza do Pico, dia 28 de Setembro.

Todos os eventos são de frequência gratuita.