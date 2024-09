Tiago Margarido está confiante para o jogo de amanhã com o Sp. Braga- 20h15 no Estádio da Madeira-, encontro de abertura da sexta jornada da I Liga. O treinador do Nacional não espera, contudo, facilidades, muito pelo contrário, perante um adversário que vem de uma derrota, em casa, diante do Vitória de Guimarães.

“Vamos encontrar mm Braga ferido pois vem de um resultado menos bem e porque é uma equipa que entra em todos os jogos para vencer. Contudo, as dificuldades serão as mesmas de outros jogos. O nosso desafio para este jogo é manter a nossa identidade frente a um grande, frente a um Braga europeu.”

Com quatro pontos em 15 possíveis, o Nacional tem feito boas exibições, mas isso não se tem traduzido numa grande pontuação- a equipa alvinegra soma quatro pontos em cinco jornadas- sendo que um dos pecados apontados ao Nacional é a parca finalização. “O que nos deixa confortáveis e que faz com que acreditemos cada vez mais naquilo que estamos a fazer é o facto das oportunidades que estamos a construir. Se não construíssemos oportunidades era algo bastante preocupante para nós, equipa técnica. Contudo, como estamos a criar, a questão de finalização tem muito que ver com aquilo que é o trabalho. Esta semana trabalhamos todos os dias a finalização para colmatar essa situação.”