Quinta da Caldeira realiza primeiro festival equestre

No próximo dia 15 de Setembro, realiza-se o I Festival Equestre da Quinta da Caldeira, na Camacha

De acordo com a organização, a iniciativa tem o objectivo que as crianças que frequentam aquele centro possam "demonstrar as suas aprendizagens em clima de festa, junto de amigos e familiares".

Com a presença de um júri, os três grupos de crianças de diferentes níveis de competências "vão dar a conhecer o resultado do trabalho de dois anos, de muita persistência, mas acima de tudo demonstrar os benefícios que a equitação terapêutica traz a estas crianças".

Confira o programa completo do evento:

A Quinta da Caldeira, situada na Estrada Municipal da Achadinha, nº 139, Camacha, para além de disponibilizar aulas de equitação, disponibiliza um serviço de equitação com fins terapêuticos. Esta terapia é direccionada para as crianças com patologias do neurodesenvolvimento, sendo realizada em parceria com o CRESCER – Centro de apoio ao desenvolvimento infantil.

À parte das sessões de equitação terapêutica, e pela envolvência da Quinta da Caldeira, com a presença de outros animais para além dos cavalos, este projecto tem também como objectivo promover o desenvolvimento da relação entre as crianças e os animais, permitindo desta forma desenvolver e reforçar todos os benefícios inerentes ao contacto entre ambos. Aprender a cuidar, incutir responsabilidade, criar empatia e todos os benefícios resultantes do contacto com os animais também poderá ser alcançado no âmbito deste projecto.

"Actualmente, somos um centro diferenciado e de referência, não só ao nível da equitação terapêutica com uma equipa multidisciplinar com formação especializada na área, mas também enquanto valência lúdico pedagógica, através do contacto com a natureza e com os animais", refere a direcção da Quinta da Caldeira.