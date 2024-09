Autarca e empresários estiveram em celas separadas

Dos oito arguidos detidos no âmbito do processo ‘AB INITIO’, três estiveram em celas separadas. É o caso do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles e dos empresários Humberto Drumond e Miguel Nóbrega.

Sabe-se que o ex-secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, o ex-director regional da Agricultura, Paulo Santos, e o presidente do IASaúde, Bruno Freitas, estiveram detidos numa camarata, assim como as duas funcionárias da Secretaria Regional da Agricultura, Daniela Rodrigues e Cecília Aguiar.

Os suspeitos são hoje presentes no Juízo de Instrução Criminal do Funchal, no palácio da Justiça para primeiro interrogatório judicial.

A operação 'AB INITIO' (em português ‘desde o início’) investiga suspeitas "de simulação de procedimentos e de empolamento de custos nos procedimentos adjudicados de forma a saldar dívidas de um partido político [PSD] resultantes de campanha eleitoral", descreve a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de participação económica em negócio, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos. Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, a investigação levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira averigua “adjudicações efectuadas por entidades públicas regionais, através dos seus representantes, titulares de cargos políticos e funcionários, a sociedades controladas por um único indivíduo, bem como, com outras empresas geridas por pessoas com quem o mesmo tem relações de amizade, em violação das regras dos concursos públicos”.