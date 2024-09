Turista de 61 anos sofre queda na Ponta de São Lourenço

No final desta manhã, o SANAS Madeira foi mobilizada para um resgate de um turista vítima de queda na vereda da Ponta de São Lourenço.

Para o resgate do cidadão alemão, de 61 anos, que apresentava suspeita de trauma no membro inferior direito, foi activada a embarbação afeta à ESV de Santa Cruz, em conjunto com os Bombeiros Municipais de Machico. A vítima foi transportada para marina da Quinta do Lorde, de onde seguiu em ambulância da corporação local para a unidade hospitalar.