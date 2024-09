Nacional repete o 11 da jornada passada

Já são conhecidos os 11 de cada lado do jogo da 5.ª jornada da I Liga, que coloca, a partir das 18h00, o Nacional e o Estoril-Praia, sendo que as duas equipas jogam no Estádio António Coimbra da Mota.

A equipa madeirense entra com os mesmos onze jogadores que tinham iniciado a partida em casa frente ao Farense (vitória por 2-0) há precisamente duas semanas. Assim, o treinador Tiago Margarido entra com Lucas França, Ulisses Rocha, José Gomes, Macedo, Luís Esteves (cap.), Penha, Gustavo Garcia, Zé Vitor, Appiah, Tiago Reis e Matheus Dias.

No banco, podem entrar ainda Rui Encarnação, João Aurélio, Bruno Costa, André Sousa, Miguel Baeza, Isaac, Leo Santos, Gabriel e Dyego Sousa, alguns destes reforços que chegaram no final da janela de transferências.

Do lado oposto, Ian Cathro escolheu este 11: Joel Robles, Zanocelo, Michel, Costa, João Carvalho, Begraoui, Pedro Carvalho, Pedro Álvaro Capitao, Pedro Amaral, Boma e Xeka.

O CD Nacional ocupa, à entrada em campo, a 14.ª posição com 4 pontos, enquanto o Estoril-Praia é 16.º, com 2 pontos. Um jogo de aflitos, apesar de a I Liga ainda estar na sua fase inicial, mas que pode colocar o Nacional a meio da tabela, caso vença, ou se perder, ver o adversário desta tarde ultrapassar na classificação.