O home com cerca de 30 anos foi agredido esta madrugada no Largo dos Varadouros, no centro do Funchal.

Na agressão terá sido usada uma garrafa, pelo que o homem apresentava-se com cortes na cabeça e na face.

Foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.