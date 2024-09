Empresas dos detidos facturaram 3,2 milhões com entidades públicas Nos últimos 4 anos, 98,6% dos 74 contratos foram realizados sem concurso público, tendo sido efectuados por ajuste directo e consulta prévia. Dois terços destes negócios não estão sob investigação. Secretaria da Agricultura e IASaúde são os maiores adjudicantes das sociedades agora visadas no âmbito da Operação ‘Ab Initio’. Câmara da Calheta está fora do top 10 dos contratantes. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 19 de Setembro.

Saiba também que a PGR erra na comunicação das datas da investigação Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa avançou, na terça-feira, que as averiguações judiciais incidiam nos procedimentos concursais entre 2014 e 2020, enquanto o pedido de buscas referia outro período. Confrontada ontem pelo DIÁRIO, a PGR reconheceu o erro e corrigiu para 2020-24. Arguidos são ouvidos hoje. Medidas de coacção poderão obrigar a eleições e nomeações. Perfil, percurso e ligações próximas. Mais de 50 investigadores da Operação ‘Ab Initio’ regressaram a Lisboa.

Outros destaques:

Construção e imobiliário com o melhor ano dos últimos 12 Fogos licenciados em 2023 crescem 51% e obras concluídas sobem como não se via há muito

E, por fim, Secretário-geral do PSD-Madeira arguido na Operação 'Ab Initio'

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.