JSD enaltece excelência do Convento de Santa Clara na requalificação de património cultural

A Juventude Social Democrata, através das suas estruturas da concelhia do Funchal e da freguesia de São Pedro, visitou o recém-renovado Convento de Santa Clara, na última semana. Os jovens destacam “o extraordinário trabalho de recuperação do edifício e o valor patrimonial e histórico que este representa”.

Através de comunicado, a JSD ressalva este marco distinto do centro da cidade e da Calçada de Santa Clara, que oferece a quem o visita “uma herança cultural, religiosa e artística que merece ser preservada em condições ideais”. A este propósito, a ‘Jota’ refere a “pertinência das obras de recuperação do espaço”, bem como “a requalificação de boa parte das áreas para a construção de um itinerário de visita bastante completo”. “É um investimento digno de elogio pela sua complexidade e pelas mais-valias que traz ao edifício”, completa a JSD.

“A transformação de vários pisos, salas e corredores permitiu dignificar a história do Convento e reaproveitar estes espaços para a exposição de inúmeros objetos de arte ligados à Ordem de Santa Clara e não só.” Nesse sentido, a juventude do PSD convida os interessados “a efectuar esta visita e a serem agentes activos da perpetuação e da divulgação do legado cultural do Convento de Santa Clara”.

A JSD diz “querer exaltar o património cultural regional e incentivar as gerações mais novas a fazer parte desta valorização”. “A cultura relaciona-se positivamente com o turismo, com a economia e com outras áreas mas a sua génese é fazer parte da educação de todos nós”, concluem os social-democratas.