Forte contingente policial junto ao Palácio da Justiça

A zona traseira do Palácio da Justiça, na Rua Francisco Franco Escultor, por onde habitualmente entram os arguidos detidos está cercada.

O forte contingente policial armado impede os populares de transitarem na via, abrindo excepções apenas aos trabalhadores do Tribunal e a quem estaciona naquela rua.

Esta quinta-feira será um dia intenso no Palácio da Justiça, tribunal que será palco do primeiro interrogatório judicial da operação denominada ‘AB INITIO’, com oito suspeitos detidos, mas também da continuidade do julgamento do processo que envolve uma das maiores redes de tráfico de droga da Região.