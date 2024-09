Benfica estreia-se na 'Champions' no reduto do Estrela Vermelha

O Benfica faz hoje a estreia na edição 2024/25 da Liga dos Campeões de futebol, em casa do Estrela Vermelha, procurando, em Belgrado, a primeira vitória como visitante esta temporada.

Depois de ter vencido em casa o Santa Clara (4-1), na I Liga, no primeiro jogo após o regresso de Bruno Lage como treinador, o Benfica visita o Estrela Vermelha, num encontro marcado para as 17:45 (em Lisboa), com arbitragem do inglês Michael Oliver.

Em 2024/25, os 'encarnados' ainda não venceram fora de casa, uma vem que perderam no terreno do Famalicão (2-0) e empataram com o Moreirense (1-1), em jogos do campeonato português.

As duas equipas, ambas antigas campeãs europeias, apenas se encontraram duas vezes no passado, a primeira das quais há exatamente 40 anos, com o Estrela Vermelha a vencer em casa por 3-2, na primeira mão da primeira ronda da Taça dos Campeões Europeus, resultado revertido com um 2-0 na Luz.

No Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, também conhecido como Marakana, o Benfica, quinto da I Liga portuguesa, vai encontrar o ainda invicto líder do campeonato sérvio, que apenas foi derrotado pelo Bodo/Glimt (2-1), no play-off de acesso à Liga dos Campeões.