Prevista uma pequena subida da temperatura mínima

As previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) para a Madeira esta quinta-feira, 19 de Setembro, apontam para céu geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas terras altas da ilha da Madeira. Está antevista, também, uma pequena subida da temperatura mínima na vertente sul da ilha.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oeste/noroeste.

No Funchal o céu apresentará períodos muito nublado e o vento estará fraco (inferior a 15 km/h).

No que diz respeito ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros e na Costa Sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.