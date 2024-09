Junta da Ponta do Sol estranha esquecimento do Governo Regional

O presidente da Junta de Freguesia da Ponta do Sol estranha que a resolução do Governo Regional da Madeira, que faz um louvor às juntas de freguesia envolvidas e afectadas pelos incêndios de Agosto último, não faça referência à instituição que representa.

O Governo Regional “louva publicamente o voluntarismo, a prontidão, a competência e o altruísmo das Juntas de Freguesia da Serra de Água, Jardim da Serra e do Curral das Freiras, e dos profissionais envolvidos, na operação de combate ao incêndio que teve início no dia 14 de Agosto de 2024, cuja abnegação deixou uma marca que permanecerá indelével na memória grata de todos os madeirenses”, lê-se na Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 685/2024.

“O Governo Regional fez um louvor às juntas de freguesia da Serra de Água, Curral das Freiras e Jardim da Serra, aos profissionais envolvidos no combate aos incêndios e fez muito bem. Mas parece que se fez de esquecido em relação à freguesia e ao concelho da Ponta do Sol, em que nem o nome foi falado. Para eles não se passou nada por aqui. É esta a consideração e atitudes que temos deste governo e dos que o apoiam”, disse ao DIÁRIO, João Campanário, aproveitando para deixar um agradecimento à protecção civil municipal, à presidente Célia Pessegueiro e a todos os funcionários da autarquia “que foram incansáveis, e passaram noites sem dormir”.