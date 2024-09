Carro passa por cima do pé de uma mulher no Funchal

Uma mulher, com cerca de 40 anos, ficou ferida esta tarde, após ter sido atingida por uma viatura ligeira.

Segundo foi possível apurar, o carro passou com o pneu por cima do pé, quando a mesma circulava na Rua dos Frias, no Funchal. Com suspeita de fractura, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o hospital.