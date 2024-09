Dois feridos em colisão entre carro e moto

Pelas 20 horas deste sábado, um homem, na casa dos 30 anos, e um menino, de 8 anos, ficaram feridos numa colisão entre um veículo ligeiro e uma motorizada na Estrada dos Marmeleiros, no Funchal.

As vítimas, pai e filho, foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportadas para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça porque apresentavam escoriações nos membros inferiores.