Mulher vítima de atropelamento na ‘Avenida do Mar’

Uma mulher foi, ao início da tarde, vítima de atropelamento na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no Funchal.

A vítima, na casa dos 70 anos de idade, com queixas nos joelhos e pequeno corte num membro inferior, foi socorrida e transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que empenharam uma ambulância de socorro e três operacionais.