Mulher sofre queda no Funchal

Uma mulher com cerca de 30 anos caiu esta manhã na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal, e sofreu ferimentos no nariz.

A vítima foi assistida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Também durante a madrugada desta segunda-feira a mesma corporação de bombeiros foi chamada a socorrer outra vítima com cerca de 50 anos que caiu na zona da Ribeira de João Gomes e apresentava um golpe na cabeça.