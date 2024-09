Homem sofre paragem cardiorrespiratória no Funchal

Um homem com cerca de 60 anos sentiu-se mal esta manhã no Centro Comercial Plaza, no Funchal, e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Um segurança que estava no local iniciou as manobras de reanimação, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) continuado depois a reanimá-lo.

A vítima recuperou o pulso e foi transportada para o hospital.

A situação gerou algum aparato no Plaza.