Detido com haxixe e cocaína no Porto Santo

O Comando Regional da Madeira da PSP - Esquadra Policial Complexa do Porto Santo da Divisão Policial de Machico informou esta segunda-feira que deteve, em flagrante delito, um homem com 46 anos, natural e residente na Região Autónoma da Madeira, pelo crime de tráfico de estupefacientes, factos ocorridos durante o passado fim-de-semana na ilha do Porto Santo.

No âmbito de recolha de informações criminais foi possível interceptar o suspeito na posse de produto estupefaciente, seguindo-se uma busca domiciliária, logrando-se apreender o seguinte: quase duas centenas de doses individuais de haxixe; cerca de 70 doses individuais de cocaína; utensílio utilizado na manipulação de produto estupefaciente; um telemóvel; valores monetários. Comando Regional da Madeira da PSP

O arguido foi notificado para comparecer em tribunal, mantendo-se a medida de coação menos gravosa de Termo de Identidade e residência, seguindo-se as demais diligências de inquérito.