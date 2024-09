Valentina Pestana festeja com Portugal a conquista do bronze europeu em padel

Portugal conquistou esta manhã a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Jovens em padel, por equipas femininas e depois de uma vitória clara diante da França por 3-0.

Na derradeira jornada destes europeus que estão a ter lugar em Budapeste, Hungria, a equipa lusa festejou a conquista do terceiro lugar do pódio com a ‘preciosa ajuda’ da jovem madeirense Valetina Pestana.

Em jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, a atleta insular fez dupla com Francisca Santos no duelo de sub-16 diante das francesas Fervel Bekhedda e Victoria Isaac e venceu por 6-4 e 6-3, garantindo o segundo ponto para Portugal nesta partida.

De referir que o primeiro ponto luso foi conquistado na competição de sub-14 através da dupla Andrea Machado e Carolina Santos, enquanto o resultado final, de 3-0 veio a ser alcançado por Constança Gorito e Maria Clara Santos.

A jovem madeirense Valentina Pestana que teve a sua estreia inédita em Campeonatos da Europa conquistou o bronze na prova por equipas, enquanto na competição de pares, em sub-16, veio a figurar entre as oito melhores duplas da edição de 2024.