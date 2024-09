Clube 1.º de Maio consegue câmara VEO no Orçamento Participativo do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal entregou este sábado, 7 de Setembro, uma Câmara VEO ao Clube Desportivo 1.º de Maio no âmbito do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) 2023/24.

O aparelho no valor de 3.100 euros destina-se "a proporcionar aos jovens atletas do clube adequadas condições para desenvolver as suas potencialidades desportivas nas suas práticas desportivas", explica a autarquia em nota emitida.

Presente na ocasião, o vice-presidente do município, Bruno Pereira, destacou a participação da população que permitiu que a candidatura do clube 1.º de Maio ganhasse, frisando que se trata de um "bom exemplo" de como "vale a pena" participar no OPF.

O projecto para a aquisição da Câmara VEO foi o 1.º classificado na categoria juvenil do Orçamento Participativo do Funchal.

O OPF de 2023/24 contou com uma verba global de 550 mil euros, divididos em quatro categorias: escolar, juvenil, concelhia e sénior.

Foram entregues 57 propostas, tendo sido validadas 35, que tiveram, no geral, quase 25 mil votos, culminando com 14 projectos vencedores, nomeadamente um juvenil, dois escolares, quatro concelhios e sete seniores.