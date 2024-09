Luís Gouveia e Mafalda Rosa triunfam nos 1,5km do MIUS 24

Luís Gouveia e Mafalda Rosa são os vencedores da prova dos 1,5km dos Madeira Island Ultra Swim 2024.

No sector masculino, o nadador do Clube Desportivo do Nacional percorreu o trajecto que ligou a Barreirinha ao Cais do Funchal completou a prova em 15:51 minutos. Na segunda posição ficou o atleta João Serra, com 15:57 minutos e no terceiro lugar ficou Gonçalo Bárbara, da Associação de Natação do Algarve, com o tempo de 15:57 minutos.

Por sua vez, na vertente feminina, Mafalda Rosa, da Associação de Natação do Distrito de Santarém, fez a mesma distância em 15:51 minutos, seguindo-se a atleta individual Bruna Riesenberger, com o registo de 17:41 minutos e, por fim, Pauline Ringue, do Clube Naval do Funchal, com 18 minutos.