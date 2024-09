Tiago Campos e Filipa Jesus são os vencedores dos 5km do MIUS 24

Tiago Campos e Filipa Jesus foram os mais rápidos na prova de 5km dos Madeira Island Ultra Swim 2024.

No sector masculino, o nadador da Associação de Natação do Distrito de Santarém percorreu o trajecto que a Doca do Cavacas ao Cais do Funchal completou a prova em 1:04:52 horas. Na segunda posição ficou Afonso Oliveira, do Juventude Atlântico Clube, com 1:17:51 horas, e o terceiro lugar ficou para Pedro Biscaia, do Swim Together, com o tempo de 1:18:52 horas.

Por sua vez, na vertente feminina, Filipa Jesus, do Grupo Desportivo das Corticeiras, fez a mesma distância em 1:29:25 minutos, seguindo-se a Cláudia Costa, do Swim Madeira, com o registo de 1:29:31 horas e, por fim, Mary-Clare Sardinha, do Swim Together, com 1:43:51 horas.

A partida desta prova foi dada pelas 10 horas, este domingo, no Complexo Balnear Doca do Cavacas. Esta prova não teve postos de abastecimento e, além disso, até à meta os atletas tinham que nadar junto ao Complexo de Piscinas do Lido.