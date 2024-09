José Paulo Lopes e Mia Werum vencem prova de 10km do MIUS 2024

José Paulo Lopes e Mia Werum são os vencedores da prova dos 10km dos Madeira Island Ultra Swim 2024.

No sector masculino, o nadador do Sporting Clube de Portugal percorreu o trajecto que ligou Câmara de Lobos ao Cais do Funchal completou a prova em 2:08:14 horas. Na segunda posição ficou André Santos, do Swim Together, com 2:28:18 horas, e o terceiro lugar ficou para Jens Poppe, do mesmo clube, com o tempo de 2:30:29 horas.

Ver Galeria Fotos Pedro Vasconcelos

Por sua vez, na vertente feminina, Mia Werum, da Associação de Natação do Algarve, fez a mesma distância em 2:35:47 minutos, seguindo-se a atleta individual Planchette Gaëlla, com o registo de 2:41:09 horas e, por fim, Mayra Santos, do Swim Madeira, com 2:41:49 horas.

A partida desta prova foi dada pelas 9 horas, este Domingo, no Cabo Girão, no concelho de Câmara de Lobos e teve a meta no Cais do Funchal. Os abastecimentos aconteceram na Praia Formosa e no Complexo Balnear do Lido, sendo ainda de destacar que o transporte dos atletas para a partida fez-se por mar, através de um catamarã.