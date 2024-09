José Paulo Lopes e Mafalda Rosa elogiam condições para mais uma edição do MIUS

Em vésperas do arranque da 5.ª edição do MIUS – Madeira Island Ultra Swim, o atleta olímpico José Paulo Lopes do Sporting Clube de Braga e a atleta Mafalda Rosa, participantes desde a primeira edição, elogiaram as “fantásticas condições naturais da ilha”, principalmente “a temperatura da água” assim como a “caraterística cristalina” das mesmas.

Esta manhã decorreu a última apresentação pública da prova, com o presidente da Associação da Natação da Madeira, desde os últimos 12 anos, Avelino Silva, a relembrar que este evento iniciou-se num ano pandémico, e que só devido à grande resiliência de todos os envolvidos, foi possível torna-lo realidade.

"A presente edição contará com o Eng. Paulo Falé, como Diretor de Prova, e contará igualmente com a colaboração da Capitania do Porto do Funchal, Sanas e vários clubes que desde a primeira edição tornaram possível a realização do maior evento regional de Águas Abertas, que este ano, soma novamente para o Campeonato Nacional de Águas Abertas da Federação Portuguesa de Natação", refere nota à imprensa.

Esta prova foi evoluindo com a experiência dos organizadores, conforme explicou Avelino Silva, “onde foram identificados os erros prova após prova, corrigindo-os, chegando assim à 5º edição, como uma prova adulta e muito mais madura”.

Bárbara Spínola, em representação do Governo Regional, elogiou o evento que “contribui para a promoção da Madeira como um destino de turismo desportivo e activo”, e o Director Regional do Desporto, David Gomes, referiu-se a esta prova “como um evento que enaltece o desporto da região e que potencia as condições que a Madeira proporciona a todos os que pretendem praticar desporto em condições naturais”.