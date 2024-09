1 vítima mortal e 38 feridos em 74 acidentes nas estradas da Madeira

Um total de 74 acidentes é o balanço da sinistralidade rodoviária verificada nesta semana, no período compreendido entre os dias 6 e 12 de Setemnbro, acaba de revelar, através de comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

Deste número de sinistros resultou uma vítima mortal em Santa Cruz, dois feridos graves (um no Funchal e um em Santa Cruz), e 36 feridos ligeiros (23 no Funchal, dois em Câmara de Lobos, dois na Ribeira Brava, dois na Ponta do Sol, um na Calheta, dois em Machico, três em Santa Cruz e um no Porto Santo).

A grande maioria dos referidos acidentes de viação foram colisões foram colisões (56), seguindo-se os despistes (10), os atropelamentos (5) e outro tipo de acidentes não especificado (3).

Também é de salientar que, no mesmo período, as operações de fiscalização rodoviária da PSP resultaram na materialização de 10 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, (seis no Funchal, duas em Câmara Lobos, uma em Machico e uma em Santa Cruz); cinco detenções por condução sem habilitação legal, (quatro no Funchal e uma em Câmara de Lobos), uma detenção por desobediência recusa ao teste ao álcool no Funchal, uma detenção por desobediência carta apreendida no Funchal e uma detenção por desobediência (12 horas subsequentes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado positivo ou superior a 1,20 g/l) no Porto Santo.