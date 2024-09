Hoje nada-se em águas abertas no MIUS

O MIUS – Madeira Island Ultra Swim está de regresso este fim-de-semana para a sua 5.ª edição. A prova, que iniciou em ano de pandemia, tem vindo a sofrer melhorias, chegando a esta edição como “uma prova adulta e muito mais madura”, segundo o presidente da Associação de Natação da Madeira, Avelino Silva.

Na apresentação deste evento desportivo, no dia de ontem, foi também avançado que estão inscritos, para esta edição, 400 atletas. O MIUS é, este ano, composto por seis provas de natação de águas abertas, com distâncias entre os 500 metros e os 10Km, todas elas em formato linear, non-stop.

Efemérides

1812 Napoleão Bonaparte entra em Moscovo. A cidade é incendiada pelos russos

1891 John Heath entra para a história do futebol ao marcar o primeiro penálti de sempre, no jogo da Taça de Inglaterra em que o Wolverhampton vence o Accrington por 5-0

1901 Theodore Roosevelt assume a Presidência dos Estados Unidos da América

1927 Morre, aos 50 anos, a bailarina norte-americana Isadora Duncan, uma das primeiras bailarinas a elevar a dança interpretativa ao status de arte criativa

1930 O Partido Nacional-Sindicalista, na base do Nacional-socialismo de Adolf Hitler, passa a segundo maior movimento político alemão, nas eleições gerais

1948 Começa a construção do edifício das Nações Unidas, em Nova Iorque

1960 A OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma organização intergovernamental permanente, é criada na Conferência de Bagdad, pelo Irão, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela

1976 Portugal reata relações diplomáticas com Cuba

1982 Morre, aos 52 anos, Grace Kelly, princesa do Mónaco, antiga atriz de cinema norte-americana

1985 É apresentado à imprensa o novo Estádio da Luz, com capacidade para 120.000 pessoas

1991 O cineasta Manoel de Oliveira recebe o Prémio Especial do júri do Festival de Cinema de Veneza, em Veneza, Itália, pelo filme ‘A Divina Comédia’

1992 O escritor Miguel Torga recebe, na Câmara Municipal de Coimbra, o prémio de literatura estrangeira Ecureuil, atribuído pelo Salão do Livro de Bordéus, em França

1996 Realizam-se as primeiras eleições na Bósnia-Herzegovina do pós-guerra

1999 O Conselho de Segurança da ONU aprova o envio da força multinacional de paz para Timor-Leste, liderada pela Austrália

2003 Golpe de Estado na Guiné-Bissau. O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Veríssimo Correia Seabra, assume a presidência do proclamado Comité Mititar para a Recuperação da Ordem Constitucional Democrática que derrubou o Presidente guineense, Kumba Ialá

2003 Os suecos recusam a adesão ao euro, em referendo, com 56,8% dos votos

2006 A União Astronómica Mundial dá o nome Eris, o da deusa grega da discórdia, ao planeta-anão "2003 UB313", que levou à exclusão de Plutão da lista de planetas do sistema solar

2009 Morre, com 57 anos, Patrick Swayze, ator norte-americano, protagonista de ‘Dirty Dancing’ e ‘Ghost’

2010 Toma posse a primeira-ministra da Austrália, a trabalhista Julia Gillard, primeira mulher eleita a assumir a chefia de um Governo australiano

2010 O Parlamento francês aprova definitivamente, com o voto do Senado, o projeto de lei que interdita o uso do véu islâmico integral em espaços públicos, a entrar em vigor na primavera de 2011

2012 Na Tunísia, centenas de manifestantes atacam a embaixada norte-americana em Tunes, num protesto contra um filme na Internet que consideram islamófobo. Quatro dos assaltantes são mortos.

2015 As ondas gravitacionais, cuja existência o físico Albert Einstein apontou há um século na sua Teoria da Relatividade, são pela primeira vez detetadas de forma directa

2016 O Ministério Público Federal do Brasil acusa o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sua mulher, Marisa Letícia, e outras seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato por irregularidades num imóvel no Guarujá

2020 Covid-19: O ano letivo no ensino básico e secundário arranca com o regresso das aulas presenciais e obrigatoriedade de uso de máscara nas escolas e regras específicas de circulação e uso dos espaços

2022 O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, admite que a possibilidade de um acordo de paz na Ucrânia permanece muito distante, após uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin

2023 O Supremo Tribunal Federal do Brasil condena a 17 anos de prisão o primeiro réu julgado pelos ataques violentos realizados por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro contra às sedes dos três poderes - Congresso, Supremo Tribunal Federal e a Presidência do Brasil, em Brasília, em 8 de Janeiro

Este é o ducentésimo quinquagésimo oitavo dia do ano, Dia Mundial da Dermatite Atópica e Dia Mundial dos Primeiros Socorros. Faltam 108 dias para o final de 2024.

Pensamento do dia

Os homens rejeitam os seus profetas e destroem-nos, mas amam os mártires que eles próprios mataram Feodor Dostoievsky (1821-1881), escritor russo