Hugo Ribeiro e Mafalda Rosa triunfam nos 3,5km do MIUS 2024

Hugo Ribeiro e Mafalda Rosa são os vencedores da prova dos 3,5km dos Madeira Island Ultra Swim 2024 (MIUS).

No sector masculino, o nadador do Leixões Sport Club percorreu o trajecto, que ligou o Lido ao centro Funchal, em 41:34 minutos. Na segunda posição ficou José Paulo Lopes, do Sporting Clube de Braga, com 42:13 minutos, e o terceiro lugar ficou para Tiago Campos, da Associação de Natação do Distrito de Santarém, com o tempo de 42:52 minutos.

Vencedor dos 3,5 km, Foto Hélder Santos/ASPRESS

Na vertente feminina, Mafalda Rosa, da Associação de Natação do Distrito de Santarém, completou a mesma distância em 44:16 minutos, seguindo-se Helena Rodrigues, do Condeixa Aqua Clube, com o registo de 47:04 minutos e, por fim, Leonor Faria, do Clube Náutico Académico, com 49:44 minutos.

Vencedora dos 3,5 km, Foto Hélder Santos/ASPRESS

A partida desta prova foi dada às 10h30, deste sábado, no Complexo Balnear do Lido Poente. Este trajecto não teve postos de abastecimento, sendo que os atletas na parte final tiveram que nadar junto ao pontão do cais de cruzeiros, na Pontinha, antes de chegar à meta que ficava junto ao Cais da Cidade do Funchal.