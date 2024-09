Francisco Antunes e Vera Ojkic são os 'Kids' mais rápidos do MIUS 2024

Francisco Antunes e Vera Ojkic foram os mais rápidos na prova 'Kids' dos Madeira Island Ultra Swim 2024 (MIUS).

No sector masculino, o nadador da Juventude Atlântico Clube percorreu o trajecto de 500 metros, que desenrolou-se no cais do Funchal, em 7:55 minutos. Na segunda posição ficou Nayan Duarte, também do mesmo clube, com 8:19 minutos, e o terceiro lugar ficou para Bruno Silva, do Clube Naval do Funchal, com o tempo de 8:22 minutos.

Na vertente feminina, Vera Ojkic, da Juventude Atlântico Clube, completou a mesma distância em 9:02 minutos, seguindo-se Leonor Aniceto, do Clube Naval do Funchal, com o registo de 9:12 minutos e, por fim, Emilia Alikberova, da Juventude Atlântico Clube, com 9:13 minutos.