Despiste faz dois feridos na Ribeira Brava

Duas pessoas ficaram feridas, há instantes, no despiste de uma viatura ligeira no nó da via rápida que dá acesso à Ribeira Brava.

As vítimas, um homem e uma mulher, na casa dos 20 e 50 anos, respectivamente, apresentavam dores nas costas e no pescoço, tendo sido socorridos por duas ambulâncias dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e, posteriormente levados para o hospital.