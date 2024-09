Aviso amarelo para vento forte na costa sul estendido às regiões montanhosas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso amarelo para vento forte, emitido ontem para a costa sul da Madeira, às regiões montanhosas da ilha.

o serviço nacional meteorológico aponta para a persistência de vento por vezes forte de nordeste com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste da ilha, podendo chegar aos 95 km/h nas regiões montanhosas.

O aviso amarelo está previsto vigorar até às 12 horas nas zonas altas e até às 21 horas na costa sul.

Na sequência do novo aviso do IPMA, a Capitania do Porto do Funchal actualizou também os seu aviso de vento forte até às 18 horas desta sexta-feira, 13 de Setembro.

Com base nas informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, até às 18 horas locais de amanhã, a Capitania do Funchal recomenda, a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

É recomendado "reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

Segundo as informações do IPMA, a ondulação na costa norte da ilha será com ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros de altura, diminuindo para 2 a 3 metros. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros de altura.

O vento deverá soprar "fresco a muito fresco, por vezes forte" e a visibilidade deverá ser "boa".