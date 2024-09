Incêndio volta a accionar o meio aéreo para o Curral das Freiras

Um incêndio deflagrou, esta tarde, numa zona de mato, no Pico do Serradinho, no Curral das Freiras.

O alerta foi dado pelas 16h43 e no local estão, de momento, dois elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, auxiliados por uma viatura ligeira. A par destes homens, as chamas também estão a ser combatidas pelo H-35, helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira.

Segundo fonte da corporação, o fogo está numa zona de difícil acesso, bem afastado da Estrada do Ribeiro do Cidrão.