Gonçalo Bárbara e Mayra Santos vencem prova dos 7,5km do MIUS 2024

Gonçalo Barbara e Mayra Santos são os vencedores da prova dos 7,5km dos Madeira Island Ultra Swim 2024.

No sector masculino, o nadador da Associação de Natação do Algarve percorreu o trajecto que ligou Câmara de Lobos ao Cais do Funchal completou a prova em 2:08:24 horas. Na segunda posição ficou Ricardo Correia, do Clube Naval do Funchal, com 2:21:20 horas, e o terceiro lugar ficou para Hugo Martins, do Juventude Atlântico Clube, com o tempo de 2:43:42 minutos.

Vencedor dos 7,5 km, Foto Hélder Santos/ASPRESS

Por sua vez, na vertente feminina, Mayra Santos, do Swim Madeira, fez a mesma distância em 2:12:02 minutos, seguindo-se Lydie Waucquier, também do mesmo clube, com o registo de 2:43:06 horas e, por fim, Márcia Dias, do Clube Desportivo Nacional, com 2:59:28 horas.

Vencedora dos 7,5 km, Foto Hélder Santos/ASPRESS

A partida desta prova foi dada às 9 horas, deste sábado, no cais de Câmara de Lobos. O primeiro e único abastecimento aconteceu no Complexo Balnear do Lido, sendo que a meta ficou no Cais do Funchal, onde concentrou-se uma grande multidão de apoiantes e público.