Mais uma manhã de 'caos' no Pico do Areeiro

A manhã desta quinta-feira foi novamente de caos no trânsito que circulava no Pico do Areeiro. Eram ainda 7h30 e já estava complicado transitar de automóvel, tarefa ainda mais difícil para o autocarro que faz o transporte para o topo.

Veja as imagens captadas esta manhã por António Figueira

O Governo Regional criou parques de estacionamento na zona mais abaixo para evitar os congestionamentos, providenciando o transporte público até ao início do trilho. No entanto, dezenas de condutores optam por levar as viaturas até ao Pico do Areeiro, provocando um autêntico caos, uma vez que não há capacidade para o parqueamento de um número tão grande de carros.

Os governantes têm vindo a lembrar que existe um 'shuttle' que sai do Funchal e leva os passageiros até ao Pico do Areeiro, não havendo necessidade de levar os carros até esse local.