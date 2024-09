Aumento do Complemento para Idosos publicado em JORAM

A actualização do valor do Complemento Regional para Idosos (CRI), que passa de 80 para 110 euros por mês, já foi publicada no JORAM.

Como o DIÁRIO anunciou em primeira mão na edição de 13 de Julho passado, a medida fazia parte do Orçamento da Região, que foi aprovado na Assembleia Legislativa.

Desta forma, cerca de 2.500 pessoas com mais de 65 anos de idade, que recebem o CRI vão ter um aumento de 37,5% no subsídio público. O valor anual sobe assim de 960 euros actuais para os 1.320 euros.

O Complemento Regional para Idosos é uma medida do Governo Regional da Madeira criada em 2021 com o objectivo de contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas com 65 e mais anos, através da atribuição de uma prestação pecuniária atribuída a título de complemento regional de pensões ou prestações da segurança social nos valores mínimos.

Para abranger o maior número de pessoas, o Executivo tem apostado na divulgação deste complemento, contando também com a colaboração de diversas entidades no terreno que estão aptas a apoiar os idosos no preenchimento e submissão do requerimento do CRI. É o caso da Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), das Casas do Povo e dos serviços locais do Instituto de Segurança Social da Madeira.

O CRI, que começou nos 70 euros, sofreu desde então um incremento da ordem dos 57%, representando um investimento total de 6,4 milhões de euros.

O subsídio é pago em prestações trimestrais no montante de 330 euros, por transferência bancária para a conta da titularidade do beneficiário.

Uma vez que o Orçamento da Região para 2024 foi aprovado em Julho, os beneficiários vão receber retroactivos sobre o novo montante desde 1 de Janeiro do presente ano.