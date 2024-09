SESARAM promove Jornadas do Internato Médico 2024

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) vai promover, no próximo mês, as Jornadas do Internato Médico 2024. Estas jornadas, organizada pela Direcção do Internato Médico e pela Comissão de Internos do SESARAM, terão lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal nos dias 18 e 19 de Outubro, com os pré-curso no dia 17.

Este ano, o evento convida "toda a comunidade médica envolvida no Internato Médico a reflectir sobre a complexidade da prestação de cuidados médicos ao doente demente", revela a organização em comunicado de imprensa.

"Este é um tema muito necessário e para que melhores resultados sejam alcançados, é primordial a intervenção e os saberes de todos", sublinha a organização. "Multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, são as palavras de ordem nesta jornadas", reforça a mesma nota.

O programa, aberto ao publico, inclui médicos, psicólogos, advogados, instituição de solidariedade social e associação de doentes.

A inscrição nos pré-cursos e nas jornadas poderá ser realizada on-line: