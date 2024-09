Pedro Ramos suspende actividade governativa por motivos de saúde

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil suspendeu a actividade governativa, por um período de pelo menos 15 dias, por motivos de saúde.

Pedro Ramos enfrenta uma infecção considerada grave e terá de manter-se em repouso e a fazer tratamentos.

A decisão foi tomada, hoje, depois de ouvidos os médicos que recomendaram a suspensão de toda a actividade.

Pedro Ramos, que é médico de profissão, estava no Porto Santo quando se sentiu mal, foi atendido no Centro de Saúde e transferido para a Madeira, na sexta-feira. Uma evacuação médica que, devido à falta de meios aéreos no Porto Santo, obrigou à vinda de um avião Falcon da Força Aérea.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil tinha agendada, para sexta-feira, uma audição, na Assembleia Legislativa, sobre os incêndios do mês passado, que entretanto já foi adiada.

Numa nota enviada à comunicação social, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil confirma o cancelamento de toda a agenda de Pedro Ramos e que este "agradece publicamente todas as mensagens de carinho e de amizade recebidas nos últimos dias".